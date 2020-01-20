شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرصد مكافآت خاصة لإسقاط مازيمبى فى موقعة "عبور" دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصد مسؤولو الزمالك، مكافآت خاصة للاعبين من أجل تخطى عقبة مازيمبى الكونغولى، فى المواجهة التى ستجمع الفريقان، يوم الجمعة المقبل، التى ستقام بينهما فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا والتى يبحث فيها الزمالك عن تحقيق الانتصار لحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية بشكل رسمى، ويحتل الفريق الأبيض المركز الثانى فى ترتيب المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا برصيد 7 نقاط، حيث اقترب من التأهل إلى دور الثمانية، بينما يتصدر مازيمبى الكونغولى الترتيب برصيد 10 نقاط فى حين يمتلك أول أغسطس وزيسكو نقطتين ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ويبحث الأبيض عن الفوز على الفريق الكونغولى لحجز بطاقة التأهل بشكل رسمى قبل الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات.

وقرر الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، تعديل برنامج الفريق الأبيض استعداداً لمواجهة مازيمبى بعد تأجيل مباراة الفريق مع المصرى البورسعيدى، التى كانت ستقام اليوم الإثنين، فى الجولة الـ14 من منافسات الدورى الممتاز، حيث حرص المدرب الفرنسى على الاجتماع مع جهازه المعاون لتغيير معدلات الأحمال البدنية للحفاظ على لياقة اللاعبين قبل مواجهة الفريق الكونغولى حيث تم وضع برنامج تدريبى جديد للفريق لتنفيذه فى الأيام القادمة قبل مواجهة بطل الكونغو كما حرص كارتيرون على دراسة كافة نقاط القوة والضعف فى مازيمبى الكونغولى من خلال المباريات التى خاضها الأخير فى منافسات المجموعة بجانب مباراة الفريقان التى أقيمت فى الجولة الأولى وانتهت بهزيمة الزمالك بثلاثية نظيفة إلى جانب امتلاك الفرنسى كارتيرون لخبرات كبيرة ومعلومات بشأن المُنافس حيث سبق له قيادته وفاز معه بلقب البطولة الأفريقية فى 2015.

ويبحث الزمالك تحت قيادة الفرنسى كارتيرون فى المرحلة المقبلة عن مواصلة انتصاراته عقب تحقيق الفوز فى آخر 3 جولات من عمر مسابقة الدورى أمام أسوان وطنطا والجونة على الترتيب بنتائج 2 / 0 و 3 / 2 و 2 / 0، ورفع الأبيض رصيده بالانتصارات الثلاثة إلى 24 نقطة ويحتل بهم المركز الثالث فى جدول ترتيب المسابقة ويستعد الفريق حالياً لخوض المواجهة الحاسمة للفريق فى دورى أبطال إفريقيا أمام مازيمبى الكونغولى، التى ستقام يوم الجمعة المقبلة، فى الجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة الأفريقية، والتى يسعى فيها الزمالك عن الفوز لحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائى البطولة الأفريقية بشكل رسمى.