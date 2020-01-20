شكرا لقرائتكم خبر عن كاميرا سوبر كورة.. خناقة شوارع فى دورى القسم الثالث بسبب الأخطاء التحكيمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدت الأخطاء التحكيمية في دوري القسم الثالث المصري إلى خناقة شوارع واقتحام للملعب، بعد إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة التي جمعت فريقي مركز شباب ببا ومطرطارس بالقسم الثالث.

بدأت الأزمة حينما كان فريق ببا متقدمًا بهدف دون رد، حتى أضاف حكم اللقاء "بهاء عطا" ٤ دقائق وقت بدل من ضائع، وفى الدقيقة ٩٥ انفرد لهاجم ببا ويتم عرقلته لم يحتسب الحكم الخطأ ترتد الكره هدف لمطرطارس ويتعادل الفريق في الدقيقة ٩٥.

Advertisements

بعد الهدف نزلت جماهير مطرطارس لأرض الملعب، وقاموا بالاعتداء على لاعبي ببا وجهازه الفني وأعضاء مجلس الإدارة، على مرأى ومسمع من الحكام، وتوقفت المباراة أكثر من ٢٠ دقيقه وبدل من ان يلغى الحكم المباراة قرر استئنافها.

وفى خضم الأزمة توجه طه عطا وكيل مجلس اداره ببا لحكم اللقاء بهاء عطا، وقال له انت أزاي تلعب بعد اللي حصل من ضرب وخلافه، فرد الحكم: "انا هكتب كل حاجة في تقريري".

لمشاهدة فيديوهات الخناقة واقتحام الملعب اضغط هنا