شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يكرم جهاز المنتخب الأوليمبي في السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تكريم للجهاز الفني للمنتخب الاوليمبي بقيادة شوقي غريب بعد التأهل لاوليمبياد طوكيو والفوز ببطولة كاس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي استضافتها مصر في شهر نوفمبر الماضي وذلك علي هامش مباراة السوبر المصري المقرر لها 20 فبراير المقبل بالإمارات والتي تجمع الاهلي بصفته بطل دوري النسخة الماضية والزمالك بطل كاس مصر علي أن يتم تكريم الجهاز الفني قبل انطلاق المباراة .

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة انه تقرر صرف مبلغ 500 الف درهم لصاحب المركز الاول في بطولة السوبر المحلي و300 الف درهم لصاحب المركز الثانى خلال البطولة التى ستقام في الأمارات يوم 20 فبراير المقبل بين الاهلي والزمالك.

واعتمدت لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها الأخير برئاسة عمرو الجنايني الاتفاق الذي توصل إليه محمد فضل عضو اللجنة لإقامة مباراة السوبر المصري بين فريقي الأهلي والزمالك، وذلك تنفيذًا لتكليفه بهذا الملف من قبل اللجنة، وكان فضل قد توجه إلى الإمارات يوم 3 يناير الحالي على رأس وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم ضم حسام الزناتي منسق عام مباراة السوبر وعمرو البرتقالي ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد ، حيث قام الوفد بزيارات تفقدية لثلاثة ملاعب هي ستادات هزاع بن زايد بمدينة العين ومحمد بن زايد والمدينة الرياضية بأبو ظبي، حيث تم الاستقرار على ملعب محمد بن زايد في اجتماع محمد فضل مع عارف العواني أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي الذي شهد الاتفاق على تفاصيل اللقاء الذي تضمن إقامة المباراة في التاسعة مساء الخميس الموافق 20 فبراير بحضور 37 ألف متفرج، بعد تأجيل مباراة القمة بين الناديين إلى 24 فبراير بدلاً من 19 فبراير.

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ومن المقرر أن يدير السوبر المصري طاقم حكام أجانب ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية VAR خلال المباراة، كما تقام المباراة وسط احتفالات بشكل جديد بوجود مفاجأة فنية سوف يتم الكشف عنها مع بقية التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي المقرر عقده اليوم الأربعاء.