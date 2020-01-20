شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صفوت يستهل مشواره في أستراليا المفتوحة للتنس بمواجهة المصنف رقم 82 عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستهل البطل المصري، محمد صفوت، لاعب التنس المصنف رقم 172 عالميا والأول عربيا، مشواره في بطولة استراليا المفتوحة، عندما يلتقي بنظيره الفرنسي جريجور بارير المصنف رقم 82 عالميا، في تمام الساعة الثانية صباح اليوم الأثنين، بتوقيت القاهرة، حيث يعود العلم المصري للظهور في البطولة الدولية بعد غياب 42 عاما.

القنوات الناقلة للمباراة

تنقل مباراة bein sport 10 المباراة على الهواء مباشرة فى الثانية من صباح اليوم

وكان محمد صفوت قد تمكن من الوصول للجدول الرئيسى لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس أولى بطولات الجراند سلام بهذا الموسم، وذلك بعد تغلبه على اللاعب الروسى يفجينى دونسكى المصنف 106 عالمياً والفائز على السويسرى روجر فيدرير فى بطولة دبى منذ سنتين، ليحقق البطل المصرى إنجازاً تاريخياً للتنس المصري.

وفاز صفوت بمجموعتين للا شىء كانت تفاصيلها 7-5 / 6-4 وذلك بعد مباراة استمرت ساعة ونصف من اللعب المتكافئ والقوى، وبذلك يدخل الجدول الرئيسى للبطولة، بعدما حقق الفوز الثالث على التوالى فى هذه البطولة.

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كانت أندية وادي دجلة قد وقعت عقد رعاية قبل فترة قصيرة مع محمد صفوت بطل التنس المصري والمتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، وتأهل اللاعب محمد صفوت البالغ من العمر 29 عامًا، للمشاركة في بطولة طوكيو للألعاب الأوليميبة، بعد فوزه بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأفريقية، مما جعله من أقوى المرشحين للمنافسة على ميدالية أوليمبية.

وعن توقيع عقد الرعاية عبر صفوت عن سعادته بالعمل مع مجموعة أندية وادي دجلة، كما أشاد بالجهد الذي تبذله أندية وادي دجلة في الرياضات المختلفة، ودعمهم المستمرلأبطال مصر في مختلف الألعاب في المحافل الإقليمية والعالمية.

ومن جانبه أشاد اسماعيل الشافعي رئيس الاتحاد المصري للتنس بالمجهود الرائع التي تقوم به مجموعة أندية وادي دجلة من الدعم المستمر للرياضيين الأولمبيين من أبناء النادي ومن خارجه، وأضاف أن الإعلان يأتي في توقيت مناسب جداً، يسمح للرياضيين الإعداد بشكل كافي قبل البطولة، كما حث الشافعي أندية وادي دجلة والنوادي الرياضية الأخرى على التكاتف لإقامة بطولات دولية للتنس في مصر.

محمد صفوت كان قد وصل في فترة سابقة إلى التصنيف رقم 166 عالمياً وهو الأعلى في تاريخه قبل أن يتراجع بالقائمة ثم ينتفض من جديد ليحتل حالياً المركز 172عالمياً والأول عربياً.