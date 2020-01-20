شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مواجهة المصرى يُقلل فرصة "عواد" فى العودة لتشكيل الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر كارتيرون على مواصلة الاعتماد على محمد أبو جبل حارس الزمالك فى حماية عرين الأبيض أمام مازيمبى الكونغولى بعدما كان يدرس إعادة محمد عواد لحراسة الأبيض أمام المصرى فى الدورى إلا إن تأجيل مواجهة الأخير سيجعله يستمر فى الاعتماد على أبو جبل بعد تجهيزه لمواجهة مازيمبى حيث كان يعانى من إصابة فى الكتف عقب مواجهة الجونة الأخيرة بالدورى.

وعلى الرغم من تعافى أبو جبل ومشاركته فى التدريبات الجماعية إلا إن المدرب الفرنسى كان يرغب فى تواجد عواد أمام المصرى وتجهيز أبو جبل لمواجهة مازيمبى وعقب تأجيل مواجهة الفريق البورسعيدى سيكون بذلك اعتماد كارتيرون على جهود أبو جبل بصورة طبيعية مع إرجاء إعادة عواد لحراسة مرمى الأبيض للمرحلة المقبلة.

ويستعد الزمالك خلال الوقت الحالى لمواجهة مازيمبى الكونغولى، التى ستقام الجمعة المقبل فى الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، ويسعى الجهاز الفنى للزمالك لتجهيز اللاعبين بأفضل شكل بدنى ممكن والتغلب على الإجهاد من خلال برامج تأهيلية محددة للظهور بأفضل شكل ممكن الفترة المقبلة، خاصة لارتباط الفريق بمجموعة من المباريات المتتالية خلال الفترة المقبلة، سواء على المستوى المحلى فى مسابقة الدورى أو على الصعيد الأفريقى فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، بالإضافة إلى ارتباطه بمباراة السوبر المحلى أمام الأهلى والتى تحدد لها يوم 20 من فبراير المقبل بالإمارات.

فيما تقرر وصول طاقم حكام مباراة فريق الزمالك مع مازيمبى الكونغولىإلى القاهرة الأربعاء المقبل، للتحضير للمباراة التى ستقام الجمعة المقبل باستاد السلام، بعدما أسند الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم سنغالى يقوده الحكم ماجيتى نداى، وأدار الحكم السنغالى العديد من المباريات للفرق والمنتخبات المصرية، ومنها مباريات لمنتخب مصر أمام النيجر وأوغندا وكذلك لقاء الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقى فى النسخة الماضية من دورى أبطال أفريقيا والذى انتهى بخسارة الأحمر 5 -0، وكذلك لقاء المصرى البورسعيدى فى النسخة السابقة من الكوندرالية أمام اتحاد العاصمة الجزائرى، وكذلك لقاء الزمالك مع نصر حسين داى فى البطولة السابقة للكونفدرالية، ويضم طاقمه المساعد فى لقاء الزمالك ومازيمبى كلا من الحاج ماليك سامبا وونوح بانجورا وادفيرت ضيوف.