الدكش يكشف رد فعل النحاس بعد هدف الاهلي وكيف قاد امح هتاف الجماهير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت مباراة الأهلي والمقاولون العرب بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين أحرزه حسين الشحات في الدقيقة 20 ووليد سليمان في الدقيقة 80 ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد بإستاد السلام، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى الممتاز. وضم تشكيل الأهلي في حراسة المرمى : محمد الشناوي، خط الدفاع أحمد فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف، خط الوسط محمود متولي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ وفي الهجوم جونيور أجاي، فيما ضم تشكيل ذئاب الجبل كلًا من -حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع: أمير عابد - محمد سمير - فاروقا - حسن الشامي، خط الوسط: محمد مجلي - معروف يوسف - كريم مصطفى وفي الهجوم سيف الدين لجزيري - شكري نجيب - محمد سالم.

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