7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 اخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاحد 19 / 1 / 2020 فى مقدمتها ، اللجنة الخماسية: لا نفكر فى الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة.. الفيفا يمنعنا
اللجنة الخماسية: لا نفكر فى الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة.. الفيفا يمنعنا
كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى أنه لا يوجد تفكير فى الترشح للانتخابات المقبلة للجبلاية، خاصة أن هناك اتفاقاً رسمياً مع مسئولى الاتحاد الدولى "فيفا" بعدم الترشح للانتخابات أو التواجد بالتعيين داخل مجلس الجبلاية.
الأهلي يتخطى كمين الذئاب بثنائية ويواصل تربعة على صدارة الدوري
انتهت مباراة الأهلي والمقاولون العرب بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما حسين الشحات ووليد سليمان في الدقيقتين 20 و80 ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد بإستاد السلام، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى الممتاز، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 36 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 29 محتلاً المركز الثاني.
محمد بركات ممثلاً عن منتخب مصر في قرعة تصفيات كأس العالم
يحضر محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مراسم قرعة دور المجموعات من التصفيات الأولية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2020 والتي تقام الثلاثاء المقبل باحد فنادق القاهرة الكبري.
مصدر: صالح جمعة يمتلك عروضا محلية للرحيل عن الأهلي
كشف مصدر مقرب من صالح جمعة، لاعب وسط الأهلي ، أن اللاعب تلقى 4 عروض من أندية محلية خلال الساعات الماضية، بعد اتخاذ السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر قراراً بخروجه للإعارة عقب الأزمة التي نسبت بين الطرفيين خلال الساعات الماضية.
رسميًا.. الزمالك ينهى إجراءات قيد كاسونجو قبل مواجهة مازيمبى
أنهى مسؤولو الزمالك إجراءات قيد الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الفريق بشكل رسمى، اليوم الأحد، ليصبح بذلك اللاعب الكونغولى جاهزاً للمشاركة مع الأبيض خلال الفترة المقبلة، بعد قيده بالقائمتين المحلية والأفريقية، وبذلك أنهى مسؤولو قلعة ميت عقبة ملف انتقالات الشتاء بالنسبة للوافدين للفريق باستعادة المهاجم الكونغولى، حيث يمتلك الأبيض استبدالا وحيدا فى قائمته واستغله مسؤولو الزمالك فى قيد كاسونجو وذلك على حساب التونسى حمدى النقاز الذى انقطع عن تدريبات الفريق.
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