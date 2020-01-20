7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرز 7 اخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الاحد 19 / 1 / 2020 فى مقدمتها ، اللجنة الخماسية: لا نفكر فى الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة.. الفيفا يمنعنا

اللجنة الخماسية: لا نفكر فى الترشح لانتخابات الجبلاية المقبلة.. الفيفا يمنعنا

كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى أنه لا يوجد تفكير فى الترشح للانتخابات المقبلة للجبلاية، خاصة أن هناك اتفاقاً رسمياً مع مسئولى الاتحاد الدولى "فيفا" بعدم الترشح للانتخابات أو التواجد بالتعيين داخل مجلس الجبلاية.

الأهلي يتخطى كمين الذئاب بثنائية ويواصل تربعة على صدارة الدوري

انتهت مباراة الأهلي والمقاولون العرب بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما حسين الشحات ووليد سليمان في الدقيقتين 20 و80 ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الأحد بإستاد السلام، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى الممتاز، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 36 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 29 محتلاً المركز الثاني.

محمد بركات ممثلاً عن منتخب مصر في قرعة تصفيات كأس العالم

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يحضر محمد بركات مدير المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مراسم قرعة دور المجموعات من التصفيات الأولية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2020 والتي تقام الثلاثاء المقبل باحد فنادق القاهرة الكبري.