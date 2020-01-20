المصري محمد صفوت يخسر أمام منافسه الفرنسي في أستراليا المفتوحة للتنس

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تلقى المصري محمد صفوت خسارة في مباراته أمام الفرنسي جريجوري باريري في بطولة استراليا المفتوحة أولى بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم الحالي.

محمد صفوت، صاحب الـ 29 عامًا، أول لاعب مصري يتأهل للأدوار الرئيسية من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس منذ 42 عامًا.

ونجح صفوت في الفوز بالمجموعة الأولى أمام الفرنسي، 7/ 6، وخسر بعد ذلك 3 مجموعات 6 /7 و6 / 4 و7 / 6، في مباراة امتدت لما يقارب الـ4 ساعات.

كان صفوت، المُصنف رقم 172 عالميًا قد تأهل للدور الرئيسي من البطولة بعد فوزه على الروسي يفجيني دونسكي، المُصنف رقم 106 عالميًا.

محمد صفوت تأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعدما توّج بالميدالية الذهبية فئة الفردي بدوري الألعاب الأفريقية الأخيرة التي استضافتها المغرب.

واستهل لاعب التنس السويسري المخضرم روجيه فيدرر مسيرته في الموسم الحالي بفوز سهل على الأمريكي ستيف جونسون 6 / 3 و6 / 2 و6 / 2 في الدور الأول للبطولة.

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واستغرق فيدرر المصنف الأول على العالم سابقا والفائز بلقب البطولة ست مرات سابقة أكثر قليلا من ساعة واحدة ليحقق الفوز في هذه المباراة.

وتأهل فيدرر المصنف الثالث للبطولة الفائز بألقاب 20 نسخة من بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى إلى الدور الثاني، دون عناء ليبدأ بنجاح رحلة البحث عن لقبه السابع في أستراليا المفتوحة.

وبدأت البطولة وسط مخاوف من تأثير الدخان الناتج عن حرائق الغابات، والذي ما زال يؤثر على أجواء أستراليا، على سير البطولة مثلما حدث في الأدوار التمهيدية ولكن بدا أن الأمطار والغيوم في سماء ملبورن ستكون التهديد الأكبر لهذه البداية الجيدة للبطولة.

وتوقفت المباراة بين فيدرر والأمريكي ستيف جونسون مبكرا بسبب الأمطار لحين غلق سقف استاد "رود لافر" الذي تقام عليه فعاليات البطولة.

وفي المقابل، أوقف اللعب في عدة مباريات لإقامتها على ملاعب أخرى لا تتمتع بوجود السقف ما تعذر معه استمرار هذه المباريات بسبب الأمطار.

وشق الإيطالي ماتيو بيرتيني المصنف الثامن للبطولة طريقه إلى الدور الثاني دون عناء بالتغلب على الأسترالي أندرو هاريس 6 / 3 و6 / 1 و6 / 3 فيما سقط الكندي دينيس شابوفالوف المصنف الثالث عشر أمام المجري مارتون فوسوفيكس 3 / 6 و7 / 6 (9 / 7) و1 / 6 و6 / 7 (3 / 7).