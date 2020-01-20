تقرير.. كيف تحول "مزاح" صلاح لحقيقة أمام مانشستر يونايتد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

يرد ضاحكًا ومعلقًا على سبب تعادل فريقه ليفربول أمام مانشستر يونايتد في لقاء الدور الأول.. هكذا كان تصرف نجم الريدز محمد صلاح قبل مباراة الشياطين الحمر الأخيرة.

ليفربول استطاع أن يلقن مانشستر يونايتد غريمه في إنجلترا درسًا مساء أمس الأحد على ملعب "الأنفيلد" بالفوز عليه بهدفين دون رد ضمن قمة الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي.

صحيح أن ليفربول واصل سلسلة انتصاراته المحلية، لكن المميز هو تسجيل محمد صلاح هدفًا في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع قبل نهاية المباراة؛ ليدون هدفه الأول بقميص "الريدز" أمام مانشستر يونايتد.

ظهور صلاح في مباراة أمس أمام مانشستر يونايتد لم يكن الأول، إنما "مو" ظهر في أربع مناسبات سابقة مقابل مباراة لم يشارك بها بسبب الإصابة، وكان تحديدًا في لقاء الدور الأول من الموسم الحالي.

- بداية سلبية

في اللقاء الأول لصلاح بعد انتقاله من روما إلى ليفربول في صيف 2017 شارك النجم المصري أمام مانشستر يونايتد في لقاء أقيم ضمن الجولة الثامنة وتحديدًا في موسم (2017 - 2018).

اللقاء انتهى بالتعادل السلبي، لكن صلاح كاد يسجل هدفًا لفريقه والأول أمام مانشستر يونايتد إلا أنه خرج في الدقيقة 79 ليشارك بدلاً منه أوكسليد تشامبرلين.

- صراع مع يونج

في لقاء الدور الثاني، شارك محمد صلاح أمام مانشستر يونايتد، لكن الفريق الأحمر تفوق في النتيجة (2-1) في لقاء أقيم على ملعب "أولد ترافورد".

هذه المباراة شهدت صراعًا بين أشلي يونج ومحمد صلاح؛ حيث كان الأول يتولى المهام الدفاعية أمام "مو".

يونج نال استحسان الجميع بعد المستوى الذي ظهر عليه أمام صلاح خاصة أن الأخير تميز في عامه الأول من حيث الأهداف حيث توّج هدافًا للدوري الإنجليزي برصيد 32 هدفا.

أشلي يونج تلقى أسئلة الجماهير على مستواه أمام محمد صلاح ليقوم لاعب مانشستر يونايتد السابق والمنضم حديثًا لإنتر ميلان بالرد عبر صفحته على "انستجرام" :"توقفوا عن سؤالي عنه هو ليس في جيبي أنا أقسم بذلك".

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صلاح انتظر التوقيت للرد على تصرف يونج وتحديدًا عقب خروج مانشستر يونايتد من مسابقة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد إشبيلية الإسباني.

صلاح نشر عبر صفحته على "إنستجرام" خلال أحد التدريبات مع ليفربول صورة تحمل صورة دوري أبطال أوروبا في إشارة للرد على سخرية يونج.

هذه النسخة وتحديدًا 2018 شهدت وصول ليفربول إلى المباراة النهائية قبل الخسارة من ريال مدريد بهدف مقابل ثلاثة في لقاء أقيم بالعاصمة الأوكرانية "كييف".

- الغياب متواصل

في الموسم الماضي، شارك صلاح في لقاء الدور الأول أمام مانشستر يونايتد حيث حقق النجم المصري فوزه الأول أمام الغريم التقليدي للريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف على "الأنفيلد" ضمن مباريات الأسبوع الـ17.

هذا اللقاء شهد ظهور صلاح بصورة كاملة، لكنه فشل في التسجيل للقاء الثالث على التوالي.

وفي الدور الثاني- وتحديدًا الجولة الـ27- خرج ليفربول إلى ملعب "أولد ترافورد" في زيارة باحثًا عن النقاط الثلاث إلا أن صلاح لعب لمدة 79 دقيقة لم ينجح سواء هو أو فريقه في التسجيل ليخرج اللقاء سلبيًا دون أهداف في دوري شهد تتويج مانشستر سيتي باللقب بفارق نقطة عن ليفربول.

- هدف قاتل

هذا الموسم لم يلعب صلاح مباراة الدور الأول بسبب الإصابة في الكاحل والتي تعرض لها خلال لقاء ليستر سيتي، لكن "مو" استطاع أن يكتب التاريخ في لقاء الدور الثاني، بعدما سجل هدفًا قاتلاً في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع ليدون هدفه الأول بقميص "الريدز" أمام "الشياطين الحمر".

مانشستر يونايتد انضم لضحايا صلاح؛ حيث أصبح النادي الـ23 الذي يسجل أمامه "مو" ليتبقى فريقان لم يسجل فيهما نجم مصر وهما سوانزي سيتي والذي يشارك في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية حاليًا حيث شارك الفريق الويلزي بالدوري الإنجليزي خلال موسم (2017 - 2018) بينما الفريق الثاني وهو أستون فيلا والذي يشارك هذا الموسم في الدوري الإنجليزي حيث لعب صلاح أمامه إلا أنه لم يسجل في لقاء انتهى لصالح "الريدز" بهدفين مقابل هدف.