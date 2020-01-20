غدًا.. القاهرة تستضيف قرعة التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (د ب أ):

تترقب جماهير الساحرة المستديرة في القارة السمراء بصفة عامة، وكرة القدم العربية على وجه الخصوص قرعة الدور الثاني (مرحلة المجموعات) للتصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم في قطر عام 2022، التي ستسحب غدًا الثلاثاء، في القاهرة.

ويشارك في مرحلة المجموعات 40 منتخبًا، هي المنتخبات الـ26 الأعلى في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الذين تم إعفاؤهم من خوض الدور الأول للتصفيات، بالإضافة إلى 14 منتخبًا تأهلوا من الدور الأول، الذي شارك فيه المنتخبات الـ28 الأدنى في تصنيف فيفا.

وسيتم توزيع المنتخبات الـ40 المشاركة في هذا الدور على 10 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، حيث تم تقسيمها إلى 4 مستويات، وفقًا للتصنيف العالمي الأخير للمنتخبات الذي أصدره (فيفا) الشهر الماضي، على أن تضم كل مجموعة منتخب واحد من كل مستوًى من المستويات الأربعة.

وضم المستوى الأول منتخبات السنغال وتونس ونيجيريا والجزائر والمغرب وغانا ومصر والكاميرون والكونغو الديمقراطية ومالي، فيما تواجد في المستوى الثاني منتخبات كوت ديفوار وبوركينا فاسو وجنوب أفريقيا وغينيا وأوغندا والرأس الأخضر (كاب فيردي) والجابون وبنين وزامبيا والكونغو.

وجاء في المستوى الثالث منتخبات مدغشقر وموريتانيا وليبيا وموزمبيق وكينيا وأفريقيا الوسطى وزيمبابوي والنيجر وناميبيا وغينيا بيساو، في حين ضم المستوى الرابع منتخبات مالاوي وأنجولا وتوجو والسودان ورواندا وتنزانيا وغينيا الاستوائية وإثيوبيا وليبيريا وجيبوتي.

وتخوض المنتخبات المشاركة في هذه المرحلة من التصفيات دوري من دورين، ليلعب كل منتخب 6 مباريات، على أن يصعد متصدر كل مجموعة فقط إلى الدور الثالث (الأخير)، لتحديد المنتخبات الخمسة المتأهلة للمونديال.

وسيتم تقسيم المنتخبات العشرة المتأهلة للدور الأخير إلى مستويين وفقًا لتصنيف فيفا، بواقع 5 منتخبات في كل مستوٍ، على أن يلعب كل منتخب من المستوى الأول، مع أحد منتخبات المستوى الثاني في مباراتي ذهاب وعودة، ويصعد الفائز بمجموع اللقاءين لكأس العالم.

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ويطابق نظام التصفيات في كأس العالم 2022، نظيره في نسخة 2014 التي أقيمت في البرازيل.

وتعد هذه هي النسخة الأخيرة لكأس العالم التي يشارك فيها 5 منتخبات من أفريقيا، بعدما قرر فيفا زيادة عدد منتخبات القارة السمراء المشاركة في المونديال إلى 9 منتخبات بدء من نسخة المسابقة عام 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، التي سيشارك فيها 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة بدلا من 32 منتخبا مثلما هو متبع حاليًا.

وتنطلق مباريات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات خلال الفترة من 5 إلى 13 أكتوبر المقبل، فيما تجرى لقاءات الجولة الثانية في الفترة من 9 إلى 17 نوفمبر المقبل.

وتقام الجولتان الثالثة والرابعة في الفترة من 22 إلى 30 مارس 2021، في حين تجرى الجولة الخامسة ما بين يومي 30 أغسطس والسابع من سبتمبر 2021.

وتختتم لقاءات مرحلة المجموعات ما بين يومي الرابع و12 أكتوبر 2021، لتجرى بعدها مباراتي الدور الأخير للتصفيات ما بين يومي الثامن حتى 16 نوفمبر 2021.

وتسعى المنتخبات العربية الثمانية المشاركة في دور المجموعات للمضي قدما في التصفيات من أجل حجز إحدى البطاقات الخمس للصعود للمونديال القطري.

ويتقاسم المنتخبان المغربي والتونسي الرقم القياسي كأكثر المنتخبات العربية الأفريقية مشاركة في المونديال بواقع 5 مشاركات لكل منهما، فيما تواجد المنتخب الجزائري في هذا المحفل العالمي 4 مرات.

واكتفى منتخب مصر، صاحب الظهور العربي الأول في كأس العالم عام 1934 بإيطاليا، بالمشاركة في 3 نسخ للبطولة، بينما تبحث منتخبات ليبيا والسودان وموريتانيا وجيبوتي عن مشاركتها الأولى في المسابقة.