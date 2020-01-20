عبد الحفيظ: في انتظار عرض لبيع أو إعارة صالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، كانت صعبة لأنها مواجهة جمعت الفريقين صاحبي المركزين الأول والثاني بجدول ترتيب الدوري.

وحقق الأهلي الفوز على حساب المقاولون العرب بهدفين نظيفين، ليرفع رصيده لـ36 نقطة في صدارة الدوري، متخطيا المقاولون الثاني بفارق 7 نقاط.

وأكمل عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلي عقب المباراة: "هدف أجايي كان من الممكن أن يكون من أجمل أهداف الدوري".

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وأوضح أنه تم إراحة بعض اللاعبين بسبب ضغط المباريات، معتبرًا عدم إقامة مباراة إنبي في موعدها الجديد وتأجيل مباراة النجم الساحلي يومين، فرصة لالتقاط الأنفاس.

وأضاف: "من الصعب لعب مباراة إنبي في التوقيت السابق 22 يناير؛ لأن الفاصل الزمني بعد مباراة المقاولون سيكون 72 فقط، أما الآن فأمامنا فرصة جيدة".

وعن موقف الفريق من صالح جمعة، قال إنه تحدث مع صالح جمعة منذ أسبوعين، وأخبره بأنه لا مانع من رحيله، وتوفير عرض مناسب بالبيع أو الإعارة.