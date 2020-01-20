اونلاين | مشاهدة مباراة الشرطة العراقي اليوم| بث مباشر مباراة الشرطة والشباب بدون تقطيع يوتيوب| يلا كورة رابط ماتش الشباب مجانا

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مباراة الشرطة والشباب بث مباشر، وسوف يدخل فريق الشباب مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الشرطة، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الشباب في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق الشباب في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.



موعد مباراة الشرطة والشباب الإثنين في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال: والقنوات الناقلة لمُباراة الشرطة ضد الشباب بث مباشر رابط مشاهدة مباراة الشرطة والشباب في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة الشرطة ضد الشباب في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال في يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2020 على الأراضي العراقية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة يوم الإثنين، في تمام الساعة:



الخامسة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية. السادسة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة. الرابعة والنصف عصراً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.