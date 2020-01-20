اونلاين | يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الشرطة والشباب اليوم الإثنين 20-1-2020 في كأس محمد السادس للأندية الأبطال

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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الشرطة والشباب الإثنين 20/1/2020 في كأس محمد السادس للأندية الأبطال، حيث يبحث فريق الشرطة العراقي عن محاولة رد اعتباره بعد خسارته الكاسحة ذهاباً، من خلال استضافة فريق الشباب السعودي في عصر يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2020.

ونستعرض لكم في هذا المقال موعد مباراة الشرطة ضد الشباب والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار إياب الدور ربع النهائي ضمن فعاليات بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

آخر استعدادات الشرطة لمُباراة الشباب الإثنين في بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الشرطة ضد الشباب الإثنين 20/1/2020 في كأس محمد السادس للأندية الأبطال

تابع لايف مباراة الشرطة والشباب مباشر، حيث يدخل فريق الشرطة مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الشباب، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الشرطة في تحقيق الانتصار في مباراتين أيضاً، بينما سقط فريق الشرطة في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.