اونلاين | كورة لايف الهلال مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر اليوم الأثنين في الدوري السعودي yallakora رابط ماتش الهلال الآن yalla shoot

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تابع لايف مباراة الهلال والفيصلي مباشر، حيث يدخل فريق الهلال مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق الفيصلي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الهلال في تحقيق الانتصار في آخر 5 مباريات على التوالي، بينما لم يسقط فريق الهلال في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الهلال في الفترة الماضية، نجح فريق الهلال في تسجيل سبعة عشر هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الهلال خمسة أهداف في مرماه.

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ونجح فريق الهلال في تحقيق الانتصار في مباراته الماضية على حساب ضيفه فريق الاتفاق بهدفين مقابل هدف واحد بعد التمديد للأوقات الإضافية ضمن فعاليات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرضية ملعب جامعة الملك سعود بالعاصمة السعودية الرياض.

ويدخل المدرب الروماني رازفان لوشيسكو هذه المباراة القادمة أمام ضيفه فريق الوحدة بتشكيلة من المتوقع أن تكون كالتالي: عبدالله المعيوف / محمد البريك / جانغ / علي آل بليهي / ياسر الشهراني / محمد كنو / جوستافو كويلار / أندري كاريو / سيباستيان جيوفينكو / سالم الدوسري / بافيتيمبي جوميز.

ويتواجد فريق الهلال في الوقت الحالي في المركز الأول في صدارة جدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث نجح فريق الهلال في حصد 30 نقطة في رصيده بعدما خاض 13 جولة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.