اونلاين | موعد مباراة الهلال اليوم الأثنين في الدوري السعودي| مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال اليوم الأثنين في الدوري السعودي| مشاهدة مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مباراة الهلال والفيصلي بث مباشر، وسوف يدخل فريق الفيصلي مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق الهلال، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق الفيصلي إلى الخسارة في 3 مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق الفيصلي في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الفيصلي في الفترة الماضية، نجح فريق الفيصلي في تسجيل ستة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الفيصلي ستة أهداف في مرماه.

وتعرض فريق الفيصلي إلى الخسارة في مباراته الماضية على يد ضيفه فريق الرائد بهدف وحيد دون مقابل ضمن فعاليات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

ويتواجد فريق الفيصلي في الوقت الحالي في المركز التاسع في جدول ترتيب بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث نجح فريق الفيصلي في حصد 20 نقطة في رصيده بعدما خاض 13 جولة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.