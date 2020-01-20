اونلاين | يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والفيصلي اليوم الإثنين 20-1-2020 في الدوري السعودي للمحترفين

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يلا شوت الجديد مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والفيصلي الإثنين 20/1/2020 في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يطمح فريق الفيصلي للخروج بأقل الأضرار الممكنة في مساء يوم الإثنين الموافق 20 يناير 2020، وذلك حينما يستضيف الزعيم فريق الهلال على أرضية ملعب المجمعة.

وسنُقدم لكم في هذا المقال موعد مباراة الهلال ضد الفيصلي والقنوات الناقلة للمباراة المقرر إقامتها في إطار مباراة مؤجلة من الجولة الثانية عشر ضمن فعاليات بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، حيث يسعى الموج الأزرق إلى الحفاظ على صدارته للترتيب.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين الإثنين: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال

بث مباشر مباراة الهلال ضد الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين، حيث تُذاع المباراة في الدوري السعودي للمحترفين في يوم الإثنين عبر شبكة قنوات KSA SPORTS السعودية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري السعودي للمحترفين

حيث تُذاع مباراة الهلال ضد الفيصلي على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة KSA SPORTS HD الأولى المجانية، إضافة إلى موقع دوري بلس عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.