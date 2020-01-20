رياضة | ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قدم محمد صلاح مع ليفربول في الدوري الإنجليزي 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم الدولى المصري محمد صلاح أداء مميزًا خلال مباراة فريقه ليفربول ومانشستر يونايتد والتى أقيمت امس، على ملعب انفيلذ عقل الريدز ضمن مباريات الجولة ال 23 من بطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج، فى لقاء حقق فيه رفقاء المدرب الألمانى يورجن كلوب الفوز خلال المباراة بهدفين دون رد.

وسجل الهولندى فيرجل فان دايك مدافع الريدز الهدف الأول من رأسية قوية نفذها الظهير الأيمن إلكسندر ارنولد، بينما سجل الهدف الثانى الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر فى الدقيقة الأخيرة من زمن المباراة من صناعة الحارس البرازيلي اليسون بيكر.

وفك محمد صلاح عقدة التسجيل أمام مانشستر يونايتد، بعدما لم يسجل اللاعب خلال المباريات السابقة منذ إنتقاله لفريق ليفربول عام 2017 فى مرمي مان يونايتد، ليقوم بإحتفال قوي بعد تسجيله الهدف فى الثوانى الأخيرة.

Advertisements

أرقام محمد صلاح مع ليفربول

استطاع محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر تسجيل الهدف الثانى فى مرمي مانشستر يونايتد، ليصل للهدف رقم 11 ليصبح هداف لفريقه هذا الموسم ببطولة البريميير ليج متساويًا مع النجم السنغالي ساديو مانى والذى له نفس رصيد الاهداف، وصنع محمد صلاح هذا الموسم 5 أهداف فى الدوري، ليساهم النجم المصري فى 16 هدف فى 23 مباراة فى البريميرليج.

ويتصدر جيمي فاردى لاعب ليستر سيتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفًَا ويليه بيير إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال برصيد 14 هدف ودانى إنجز لاعب ساوثهامبتون و ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد بنفس رصيد الأهداف، ويحاول صلاح التسجيل خلال المباريات القادمة فى الدوري الإنجليزي من أجل صدارة الهدافين للحفاظ على ما حققه خلال الأعوام الأخيرة وهو الحصول على جائزة هداف البريميرليج الموسميين الماضيين.