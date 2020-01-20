رياضة | نجم برشلونة يواصل إستكمال برنامجه العلاجي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يواصل إستكمال برنامجه العلاجي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد اللاعب الفرنسي الدولي ونجم نادي برشلونة الإسباني عثمان ديمبلي مجدداً لمدينة برشلونة، من أجل إستكمال برنامجه العلاجي من الإصابة التي لحقت به في وقت سابق.

وكان الفرنسي الدولي قد بدأ رحلته العلاجية في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك في أعقاب الإصابة القوية التي لحقت به في الفخذ الأيمن، أثناء مواجهة برشلونة ضد ناديه السابق بوروسيا دورتموند الألماني في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا. Advertisements

وأشارت تقارير إسبانية مقربة من النادي الكتالوني، بإمكانية لحاق ديمبلي بمواجهة فريقه المرتقبة ضد نابولي الإيطالي، في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا والمقررة 25 فبراير القادم.

وطاردت لعنة الإصابات النجم الفرنسي هذا الموسم، حيث تعرض لعدة إصابات متتالية، قلصت مشاركاته عند تسع مباريات فقط في جميع البطولات، بمجموع دقائق 492 دقيقة.

يذكر أن ديمبلي إلتحق ببرشلونة في صيف عام 2017 قادماً من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل ما يقارب 120 مليون يورو، في أعقاب رحيل النجم البرازيلي نيمار صوب باريس سان جيرمان الفرنسي.