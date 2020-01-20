رياضة | هل يقترب نجم ريال مدريد من الرحيل ؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يقترب نجم ريال مدريد من الرحيل ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن النجم البرازيلي مارسيلو يخوض موسمه الثالث عشر مع ريال مدريد منذ أن إنضم إليه في عام 2007 قادماً من فلامنجو البرازيلي مقابل حوالي 6 مليون يورو.



وكشفت التقارير أن مارسيلو البالغ من العمر 31 عاماً كان عنصراً مهماً في تشكيلة ريال مدريد في السنوات العشر الأخيرة والتي شهدت تتويج الميرينجي بالعديد من الألقاب المحلية والأوروبية.



وألمحت التقارير أن مارسيلو خاض مع ريال مدريد 498 مباراة، تمكن خلالهم من الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا 4 مرات والدوري الإسباني 4 مرات وكأس إسبانيا مرتين والسوبر الإسباني 3 مرات وكأس العالم للأندية 4 مرات وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات.



وأشارت التقارير إلى أن مارسيلو كان أحد مفاتيح ريال مدريد الهجومية في السنوات الأخيرة بالإضافة إلى كريستيانو رونالدو ولكن النجم البرازيلي كان يُعاب عليه ضعفه في الدفاع وخاصة أمام الخصوم الكبيرة. وأنه مع تراجع مستوى مارسيلو كثيراً في الموسم الماضي، جعل المدرب سولاري يعتمد على سيرجيو ريجليون واستمر تراجع مستوى النجم البرازيلي أثناء المباريات هذا الموسم.

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وأوضحت التقارير أن زيدان حاول إستعادة أفضل نسخ من مارسيلو هذا الموسم ولكن كثرة الإصابات التي تعرض لها اللاعب جعلته بعيداً عن تشكيلة الفريق الأساسي وسط تألق الفرنسي فيرلاند ميندي.



ونوهت التقارير الصحفية أن مارسيلو عاد للمشاركة من جديد أمام أشبيلية ولكنه لم يقدم الإضافة الهجومية المعتادة كما كان نقطة ضعف الفريق على المستوى الدفاعي مما جعل زيدان يستبدله بميندي.



وذكرت التقارير أن النجم الفرنسي ميندي انضم إلى ريال مدريد في الصيف الماضي وعلى الرغم من بدايته الصعبة وبعض الإصابات التي تعرض لها أصبح عنصراً مهماً في تشكيلة زيدان في الفترة الماضية بسبب آداؤه الرائع.



وأكدت التقارير الصحفية أن النجم الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما أصبحً في طريقه ليكون الظهير الأيسر الأساسي في تشكيلة ريال مدريد لسنوات طويلة، حيث يقدم آداء دفاعي مثالي للغاية ويساهم بشكل جيد من الناحية الهجومية.



وأوضحت التقارير الصحفية أنه في حال إذا أراد مارسيلو العودة الى تشكيلة ريال مدريد وإستعادة مكانته فإنه يجب عليه أن يستعيد أفضل نسخه منه ولكن يبدو أن النجم البرازيلي أمامه مهمة صعبة جداً لإستعادة مركزه في وجود النجم الفرنسي.