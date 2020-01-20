رياضة | نجم أتلتيكو مدريد يعود لتدريبات الفريق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم أتلتيكو مدريد يعود لتدريبات الفريق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن دييجو كوستا نجم هجوم أتلتيكو مدريد بدأ في العودة للتدريب في الملعب وذلك على هامش المران الجماعي للفريق من أجل استكمال عملية التعافي من الجراحة التي خضع لها في 21 نوفمبر الماضي بسبب انزلاق في الفقرات العنقية.



وأفادت التقارير الصحفية بأنه بعد شهر و29 يوما، دخل كوستا مرحلة جديدة من التعافي والتي يقترب بها من العودة للملاعب وهو الأمر الذي لن يحدث قبل منتصف الشهر المقبل.



وأشارت التقارير الصحفية إلى أن كوستا تدرب في الملعب اليوم، حيث ركض مع كوكي ريسوركثيون الذي غاب عن مواجهة إيبار بسبب للإصابة في عضلة الفخذ اليمنى.



وذكرت التقارير الصحفية أن أتلتيكو مدريد عاد للتدريبات استعدادا لمواجهة كولتورال ليونيسا الخميس المقبل في دور الـ32 من كأس الملك وذلك عقب هزيمته على يد إيبار بثنائية نظيفة في الجولة الـ20 من الدوري الإسباني.