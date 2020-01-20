رياضة | ريال مدريد يرصد 80 مليون يورو لضم نجم لايبزيج في الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يرصد 80 مليون يورو لضم نجم لايبزيج في الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن العديد من الأندية ترغب في الحصول على خدمات تيمو فيرنر نجم لايبزيج الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة على رأسها ريال مدريد.

وكشفت صحيفة ميرور البريطانية أن ريال مدريد رصد 80 مليون يورو من أجل الفوز بخدمات تيمو فيرنر في نهاية الموسم الحالي.



وأكدت الصحيفة البريطانية أن كلا من ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين يستهدفان التعاقد مع فيرنر وذلك بسبب الآداء الذي يقدمه فيرنر مع لايبزيج هذا الموسم.



وذكرت الصحيفة البريطانية أن تيمو فيرنر البالغ من العمر 23 عاماً خاض هذا الموسم 26 مباراة في جميع المسابقات وسجل 25 هدفاً وصنع 10 أهداف وأنزعقده ينتهي مع لايبزيج في عام 2023.