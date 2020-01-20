رياضة | 4 مكاسب حققها برشلونة ضد غرناطة

برشلونة ضد غرناطة، تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة من تحقيق فوزا صعبا على نظيره غرناطة، بهدف نظيف، انتزع به صدارة الليجا من نادي ريال مدريد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب “الكامب نو” معقل البلوجرانا، ضمن منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”، لذلك نرصد لكم 4 مكاسب حققها برشلونة ضد غرناطة في السطور التالية.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" 4 مكاسب حققها برشلونة ضد غرناطة في التقرير التالي:

كيكي جارسيا يحقق فووزه الأول مع برشلونة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة فوزه الأول تحت قيادة مدربه الجديد كيكي سيتين، بعدما تولى منصب المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة خلفا لإرنستو فالفيردي الذي تمت إقالته بسبب النتائج السلبية للبلوجرانا، والذي جاء أخرها بالخسارة أمام أتلتيكو مدريد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

برشلونة يحقق رقما غائبا منذ عام 2011

شهدت مباراة برشلونة وغرناطة استحواذ نادي برشلونة على الكرة بنسبة أكثر من 82% وقد كانت ‏اخر مباراة استحوذ فيها برشلونة اكثرمن 82% عام 2011 أمام ليفانتي عندما وصل الإستحواذ 84%.

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وبدأت المباراة بسيطرة واضحة منذ بدايتها لكتيبة كيكي سيتين، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة في مباراة الأولى مع البلوجرانا، ولكنه فشل في ترجمتها لأهداف في شوطها الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريق الكتالوني هجماته المكثفة على ضيفه غرناطه، الأمر الذي اربك دفاعات غرناطه، مما جعلهم يرتكبون خطأ فادح بعرقلة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، ليسفر عن تلقي بطاقة حمراء للاعب جيرمان سانشيز لاعب غرناطة في الدقيقة 70 من زمن المباراة.

وخطف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي هدف برشلونة الوحيد، في الدقيقة 76 من زمن المباراة، بعد تمريرة رائعة بالكعب من التشيلي أرتورو فيدال، ليضعها ميسي بيمناه داخل الشباك بنجاح، مستغلا النقص العدد في صفوف الفريق الضيف.

ميسي يتربع على صدارة ترتيب هدافي الليجا

تربع ليونيل ميسي على صدارة هدافي الدوري الإسباني الممتاز في الموسم الحالي، بتسجيل الهدف الـ14 له في بطولة الليجا، متفوقا بفارق هدفين عن أقرب ملاحقيه كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يأتي لويس سواريز لاعب البلوجرانا في المركز الثالث برصيد 11 نقطة.

برشلونة ينتزع صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني

وبهذه النتيجة انتزع الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف فقط عن غريمه التقليدي ريال مدريد صاحب المركز الثاني، بينما يأتي أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصصيد 35 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن إشبيلية صاحب المركز الرابع.