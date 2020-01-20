شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض إعارة أجاى للعين الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر داخل الأهلي ان إدارة ناديه رفضت عرضاً شفهياً من نادي العين الاماراتي لاستعارة أو شراء النيجيري جونيور اجاي لاعب الفريق الأحمر بداية من فترة الانتقالات الشتوية الجارية نظراً للحاجة لخدماته الفنية ورفض فايلر التفريط فيه في ظل اعتماده عليه كلاعب اساسي منذ توليه المسئولية.

واضاف المصدر ان العين تحدث مع مسئولي القلعة الحمراء واللاعب شفهيا قبل ارسال العرض الرسمي الا ان الجانب الأحمر اغلق المفاوضات من قبل ان تبدأ لرفض فكرة رحيل اللاعب من الأساس ، ورغم أن الوكيل حاول إقناع إدارة الأهلي بالاستغناء عن النجم النيجيري سواء عل سبيل الإعارة أو البيع النهائي إلا أن موقف الاهلي كان واضحاً ولم يقبل التفاوض مهما كانت الإغراءات خاصة وأن الأدارة الأهلاوية ترى أن أجاي من العناصر الاساسية في الفريق والتي لا يمكن الاستغناء عنها حالياً لأن الجميع في النادي يتطلع لتوفير كل سُبل الاستقرار من أجل استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا ويرتبط أجاي بعقد مع الأهلي لمدة 3 سنوات جديدة خلال الفترة الماضية، برفقة زميله في الفريق التونسي علي معلول.

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وعن تغيير مراكز بعض اللاعبين أمثال أيمن أشرف ومحمود متولي ، قال فايلر : نحن نلعب كرة جماعية وفي الكرة الحديثة لابد أن يكون معظم اللاعبين لديهم القدرة على اللعب في أكثر من مركز لأن هذا يُفيد الفريق في النهاية ففي المباراة التالية في الدوري لن يلعب معنا رامي ربيعة بعد طرده في لقاء المقاولون لذا علينا أن نُجهّز البديل دائماً.

وعن اتهامات صالح جمعة بعدم التعامل معه جيداً من قبل الجهاز الفني ، قال فايلر : أنا لا أتابع وسائل الأعلام وأي لاعب عنده شقين ..الأول في الملعب والثاني تركيز وأرى أن صالح تعرض للعقوبة لأنه لم يكن مركز مع الفريق وأتمنى لصالح مستقبل طيب ولكن في مكان أخر بعيداً عن الاهلي.