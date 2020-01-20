شكرا لقرائتكم المقاولون ضد الأهلي .. فتحى يحتفل مع كهربا بالفوز على الذئاب بعد المشاداة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تجاوز النجم أحمد فتحى، لاعب النادى الأهلى، الخلاف الذى نشب بينه وبين اللاعب محمود كهربا المنضم حديثا للقلعة الحمراء فى مباراة المقاولون.

ونشر أحمد فتحي صورة تجمعه بالوافد الجديد كهربا على حسابه الرسمى بموقع "انستجرام" للاحتفال بالفوز على المقاولون العرب، حيث شهدت مباراة الأهلي والمقاولون مشادة كلامية خفيفة بين محمود عبد المنعم كهربا وأحمد فتحي فى الدقيقة 81 من عمر اللقاء وانتهت بتصالح الطرفين.

احمد فتحى وكهربا بعد مباراة المقاولون العرب

وتدخل أكثر من لاعب أبرزهم وليد سليمان لتهدئة الثنائي أحمد فتحي وكهربا وبعد التهدئة ذهب كهربا بتوجيه من وليد سليمان إلى فتحي وقبل رأسه لينتهي الموقف سريعاً.

وانتهت المباراة بفوز الأهلي على المقاولون العرب بهدفين نظيفين أحرزهما حسين الشحات ووليد سليمان ليرتفع رصيد الفريق الأحمر إلى 36 نقطة.

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احمد فتحى وكهربا

وانتهت مباراة الأهلي والمقاولون العرب بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين أحرزهما حسين الشحات ووليد سليمان في الدقيقتين 20 و80 ، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأحد بإستاد السلام، والتي جاءت ضمن مباريات الجولة الـ14 للدورى الممتاز، بهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده للنقطة 36 محتلاً صدارة جدول ترتيب مسابقة الدوري العام، فيما توقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 29 محتلاً المركز الثاني.

وضم تشكيل الأهلي في حراسة المرمى : محمد الشناوي، خط الدفاع أحمد فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أيمن أشرف، خط الوسط محمود متولي - عمرو السولية - محمد مجدي "أفشة" - حسين الشحات - أحمد الشيخ وفي الهجوم جونيور أجاي، فيما ضم تشكيل ذئاب الجبل كلًا من -حراسة المرمى: محمود أبو السعود، خط الدفاع: أمير عابد - محمد سمير - فاروقا - حسن الشامي، خط الوسط: محمد مجلي - معروف يوسف - كريم مصطفى وفي الهجوم سيف الدين لجزيري - شكري نجيب - محمد سالم.