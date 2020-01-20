«متاخدش دش بعد الماتش عشان ماتبردش» .. عاصفة من التغريدات «الساخرة» تجتاح «تويتر» .. رسالة الفنانة رشا المهدي لـ «محمد صلاح»: «متقلعش الفانلة تاني فى السقعة يا قلب مصر» تشعل مواقع التواصل الإجتماعي!

اشتعل موقع تويتر بعد نشر الفنانة رشا مهدى تغريدة موجهة للملك محمد صلاح عبر حسابها الشخصي على تويتر قالت فيها : "مبروك يا صلاح الجون حلو بس متقلعش الفانلة تاني فى السقعة يا قلب مصر".

حيث أطلق عدد من رواد تويتر هاشتاج #رشا مهدى، والذي الترند، عقب تسجيل محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي هدفه الثاني في شباك مانشستر يونايتد وخلع قميصه للاحتفال مع الجماهير".

وتفاعل الجمهور مع تغريدة الفنانة رشا مهدي، وجاءت التعليقات ساخرة ، ننشر بعضها فيما يلي :

" ومتاخدش دش بعد الماتش عشان متبردش، مفيش كونجستال في انجلترا"،

وقال آخر، " ناقص تقوليله إلبس حاجة تقيلة عليك"،

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وقال ثالث، "و حط علي صدرك ورق جرايد و البس شرابين فوق بعض".

‏وانهالت التغريدات المصرية التي تحمل خفة ظل شعب المحروسة :

"مبروك يا صلاح الجون حلو بس متخليش اليسون يجري عليك بسرعة وجامد كده لاحسن يخبط فيك وتتعور يا كتف مصر ????????❤️تويت كأنك رشا مهدي"،

"هو أنا لية ماحدش بيقولي يا قلب مصر زي رشا مهدي".

"#محمد_صلاح ممكن من غير احراج يا ابو صلاح متقلعش فلينه تاني احسن تستهوى???? بصوت ‎#رشا_مهدي"، "انا لما رشا مهدي قالت لصلاح يا قلب مصر

اممممم و ايه كمان"، لا دا يقلب رشا مهدي بسس... حد يمنشن لام مكة يجماعة ايه التهريج دا" ،

"رشا مهدي فنانة بطعم الأم الحنون"، "أهو مصر كلها مسكت في كومنت رشا مهدي وسابت قلب مصر".

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