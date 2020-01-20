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الامارات | محمد صلاح يتعرض لموقف غريب من حارس مانشستر يونايتد ومنتخب أسبانيا

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرض النجم المصري محمد صلاح لاعب الإنجليزي إلى موقف غريب بعد مباراته أمس التي انتهت بفوز ليفربول على مانشستر يونايتد، بنتيجة 2-1، في الجولة 23 من والذي ابتعد ليفربول بعدها في الصدارة بفارق 16 نقطة.

وكان محمد صلاح قد أحرز الهدف الثاني لفريقه بالدقيقة 93 من زمن المباراة وهو الهدف الأول للاعب في مرمى اليونايتد بعد أربع مواجهات لم ينجح في التسجيل خلالها أمامه.

وبالرغم من خسارة فريق مانشستر يونايتد، المباراة وتلقي الحارس الإسباني دي خيا هدفين منهم هدف من اللاعب محمد صلاح، إلا أن الحارس توجه بعد انتهاء المباراة للاعب المصري من أجل السلام عليه والتقاط صورة تذكارية مع اللاعب في لقطة تجسد قمة الروح بين اللاعبين رغم الخسارة في المباراة، والتقطت العدسات صورة اللاعبين ونالت العديد من تعليقات الإعجاب على مواقع التواصل الإجتماعي.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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