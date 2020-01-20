فايلر: أتمنى التوفيق لصالح جمعة مع أي فريق خارج الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

علق المدرب رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، على أزمة صالح جمعة خلال الفترة الماضية، وابتعاده عن الظهور مع الفريق.

وكان جمعة قد خرج مؤخرا عبر وسائل الإعلام موضحا موقفة بسبب ابتعاده عن الظهور مع المدرب فايلر، مؤكدا أن ملتزم في التدريبات بشكل كبير ولا يعلم حتى الآن سبب استبعاده.

وقال فايلر في المؤتمر الصحفي بعد مواجهة المقاولون العرب:" أولا أنا لا أقرا جرائد ولا أتابع وسائل الإعلام لكنني أبلغت بتصريحات صالح جمعة الأخيرة".

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وأضاف:" أي لاعب لديه شقين فني وموهبة والأخر خاص بالالتزام والتركيز، وفي حالة صالح جمعة فالأمور واضحة خاصة بعد توقيع عقوبة عليه مؤخرا وهذا دليل على عدم تركيزه".

وتابع:" أتمنى حظ سعيد لصالح جمعة مع أي فريق غير الأهلي، وأتمنى أن يحقق النجاح مع فريق اخر".

وعن مستوى الشيخ مؤخرا مع الأهلي، أوضح فايلر أن أى لاعب لابد أن يتحلى بالالتزام وأن يكون له دورين من الناحية الهجومية والدفاعية.

وأتم تصريحاته:" سعيد بتطور أداء احمد الشيخ ، فكرة القدم الحديثة يجب أن تلعب في أكثر من مركز في ظل الظروف والاصابات التي يتعرض لها الفريق".