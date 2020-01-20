رياضة | الأهلي والنصر.. ماذا يحدث عندما يلتقي الثنائي في مباريات حاسمة؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي والنصر.. ماذا يحدث عندما يلتقي الثنائي في مباريات حاسمة؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



ضرب الأهلي موعدًا مع نظيره النصر، في كلاسيكو سعودي جديد في نصف نهائي كأس الملك 2020.

ويقام لقاء نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، يوم الخامس عشر من شهر مارس المقبل، على أرض الأهلي.

التقى الثنائي في 10 مناسبات حاسمة، بواقع 12 مباراة، جاءت بالمناصفة بينهما، إذ تمكن كلا منهما حسم المباراة لصالحه 5مرات.

مباريات الكلاسيكو في كأس الملك 1970-1971..حقق الأهلي اللقب بثنائية نظيفة



1972-1973.. حقق الأهلي اللقب بثنائية مقابل هدف



1973-1974.. حصد النصر اللقب بهدف دون رد



1975-1976.. حصد النصر اللقب بثنائية نظيفة

Advertisements



2009-2010.. كانت البطولة تلعب بنظام الذهاب والاياب



ذهاباً فاز النصر بثلاثية نظيفة، وإياباً حقق الأهلي الفوز بثلاثية مقابل هدف ليصعد النصر إلى دور نصف نهائي



2011-2012.. حقق الأهلي اللقب برباعية مقابل هدف



2012-2013.. فاز الاهلي ذهاباً وإياباً، بنفس النتيجة بثلاثية مقابل هدف، ليصعد إلى نصف النهائي



2015-2016.. توج الأهلي بطلًا بثنائية مقابل هدف