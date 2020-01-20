رياضة | صراع إنجليزي على نجم لايبزيج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع إنجليزي على نجم لايبزيج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي دخل في منافسة مع نظيره تشيلسي من أجل الحصول على خدمات الألماني الشاب تيمو فيرنر نجم لايبزيج الألماني.



وأكدت صحيفة ميرور البريطانية أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول يرغب في التعاقد مع مواطنه فيرنر.



وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ليفربول سيواجه صراع قوي مع نظيره تشيلسي من أجل الفوز بخدمات صاحب الـ23 عاماً في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الفريقان سيتوجب عليهم دفع مبلغ 60 مليون جنيه استرليني من أجل التعاقد مع فيرنر.



وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تيمو فيرنر سجل 18 هدفاً في 17 مباراة في مسابقة الدوري الألماني خلال هذا الموسم.

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وأفادت تقارير صحفية بريطانية الأمس بأن العديد من الأندية ترغب في الحصول على خدمات تيمو فيرنر نجم لايبزيج الألماني في فترة الإنتقالات الصيفية القادمة على رأسها ريال مدريد.



وكشفت صحيفة ميرور البريطانية أن ريال مدريد رصد 80 مليون يورو من أجل الفوز بخدمات تيمو فيرنر في نهاية الموسم الحالي.



وأكدت الصحيفة البريطانية أن كلا من ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين يستهدفان التعاقد مع فيرنر وذلك بسبب الآداء الذي يقدمه فيرنر مع لايبزيج هذا الموسم.



وذكرت الصحيفة البريطانية أن تيمو فيرنر البالغ من العمر 23 عاماً خاض هذا الموسم 26 مباراة في جميع المسابقات وسجل 25 هدفاً وصنع 10 أهداف وأنزعقده ينتهي مع لايبزيج في عام 2023.