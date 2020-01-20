رياضة | أول تعليق من كيكي سيتين بعد فوز برشلونة ضد غرناطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول تعليق من كيكي سيتين بعد فوز برشلونة ضد غرناطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365





عبر كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة عن فرحه الكبير لفوز برشلونة ضد غرناطة ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الاسباني الممتاز بهدف مقابل لاشئ سجله النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي ملعب كامب نو الدولي بمدينة برشلونة.

تعرف علي تصريحات كيكي سيتين بعد مباراة برشلونة ضد غرناطة بالدوري الاسباني الممتاز : Advertisements وقال مدرب برشلونة الجديد:"ميسي فعل أمام غرناطة ما يفعله طوال مسيرته، هذا هو ميسي، مباريات تتعثر فيها، ثم يظهر ميسي في لقطة ويحل كل شيء، وكان هناك كعب رائع من فيدال، هذه اللعبة حصلت ايضا في الشوط الاول اكثر من مرة، ولكن لم نسجل، عندما يدخل ميسي المنطقة، يكون لديه نسبة نجاح في التسجيل عالية جدا ‏سوف نرى ذلك مع مرور المباريات، في الشوط الاول كان هناك بعض البطء، وعندما دخل ريكي وآرثور، تمكنا من سحب الكرة للامام اكثر، وكان لدينا زيادة عددية في المقدمة بلاعب آخر، هذه يجعل المسافات اسهل في اللعبة".

وأضاف كيكي بعد مباراة برشلونة ضد غرناطة:"رأيت اليوم الكثير من الاشياء التي خططنا لها، استحوذنا كثيرا، وخلقنا فرص عديدة، وكان ايضا للخصم فرصة واحدة فقط في القائم ‏انا سعيد لأنني رأيت كثير من الاشياء التي خططنا لها على ارض الملعب بوجود ميسي يكون المرء اكثر هدوئا، لقد حل الكثير من المباريات في السنوات العشر الاخيرة ‏بالطبع، نرغب في ان يحرك الفريق الكرة بسرعة، من اجل العثور على المساحات في الداخل، يجب ان نمرر كثيرا وبسرعة، وكل ما نحتاجه هو الصبر والتحكم بالكرة، لا يمكن ان نخسر الكرة بطريقة سخيفة تضر بنا".