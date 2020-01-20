رياضة | بالأرقام.. ماذا قدم محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد مان يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ماذا قدم محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد مان يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365





نجح لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح في تقديم مباراة رائعة مع ليفربول ضد مان يونايتد ضمن منافسات الجولة العشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

تعرف علي نتيجة مباراة ليفربول ضد مان يونايتد: استطاع لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول فريقه لفوز علي ارضه ووسط جماهيره أمام نظيره نادي مانشستر يونايتد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " والتي جمعت بين الفريقين علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول مساء الأحد وسجل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح هدفا في فوز فريقه ليفربول علي حساب نظيره نادي مانشستر يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ليتصدر الريدز جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج " بعد مرور 23 جولة بينما ظل نادي مانسشتر يونايتد في المركز السابع بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية. Advertisements

تعرف علي ما قدمه محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد مان يونايتد بالدوري الإنجليزي : حصل اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول علي تقييم 7.8 من 10 حسب ما نشرته شبكة هوسكورد العالمية للإحصاء عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر ويعد هو الأعلي بين لاعبي نادي ليفربول و نظيره نادي مانشستر يونايتد رفقة الحارس الدولي البرازيلي أليسون بيكر لاعب نادي ليفربول.

وتمكن محمد صلاح من المشاركة في مباراة ليفربول ضد مان يونايتد لمدة 94 دقيقة وتسجيل هدف فريقه الثاني بالدقيقة الأخيرة من عمر المباراة ونجح اللاعب الدولي المصري في القيام بعمل مراوغة ناجحة وبلغت نسبة تمرير اللاعب الصحيحة في المباراة الي 80 % وفاز محمد صلاح في الصراعات الهوائية مرتين أمام لاعبي نادي مانشستر يونايتد بينما سدد لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح 4 مرات علي مرمى الحارس الدولي الاسباني دافيد دي خيا لاعب نادي مانشستر يونايتد.