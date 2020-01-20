رياضة | التشكيل المتوقع للهلال أمام الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع للهلال أمام الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يستعد الهلال لمواجهة نظيره الفيصلي، مساء اليوم الإثنين الموافق 19 يناير 2020، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، في المباراة الجولة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال ضد الفيصلي في الدوري السعودي:- تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الفيصلي في الدوري السعودي:- وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للهلال أمام الفيصلي:- Advertisements من المتوقع أن يدفع الروماني رازفان لوشيسكو، المدير الفني للهلال، بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه البليهي وهيون سو، والبريك، والشهراني، فيما يأتي عبد الله عطيف وكويار في قلب الميدان، وأمامهما جيوفينكو، والدوسري وإدواردو، فيما سيقود هجوم الهلال جوميز.

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك خط الوسط: جوستافو كويار - عبد الله عطيف خط الوسط الهجومي: سالم الدوسري - سيباسيتان جيوفينكو - كارلوس إدواردو خط الدفاع: جوميز