رياضة | الدوري السعودي.. التشكيل المتوقع للفيصلي في مواجهة الهلال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدوري السعودي.. التشكيل المتوقع للفيصلي في مواجهة الهلال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية، مباراة نارية تجمع بين الهلال ونظيره الفيصلي، مساء اليوم الإثنين الموافق 19 يناير 2020، في المباراة الجولة المؤجلة من الجولة الثانية عشرة ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وكان آخر لقاء جمع بين الفريقين، في دور ثمن نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، على ملعب الملك سلمان بالمجمعة وحقق الهلال فوزا ثمينا بركلات الترجيح بنتيجه 6-5 بعدما انتهى الوقت الأصلي للمباراة بهدفين لمثلهم.

ويحتل الهلال صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 30 نقطة، فيما يتواجد الفيصلي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت السعودية، والساعة السابعة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثالثة بتوقيت جرينتش.

وتُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة ،KSA Sports HD 1 التابعة لشبكة قنوات السعودية الرياضية، المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للفيصلي أمام الهلال:- Advertisements من المنتظر أن يدفع بريكليس تشاموسكا، بمصطفى ملائكة في حراسة المرمى، وأمامه محمد قاسم النخلي وإيجور روسي ورافائيل سيلفا وخالد الغامدي، وسيضع كاليم هايلاند ورولي بونيفاسيا في وسط الميدان، وأمامه لويزينهو ويوسف الجبلي وخالد الكعبي، وسيقود خط الهجوم ويليام دي أوليفيرا.