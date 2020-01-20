رياضة | كيكي سيتين يحقق رقمًا لم يحققه برشلونة منذ عام 2011

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيكي سيتين يحقق رقمًا لم يحققه برشلونة منذ عام 2011 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



استطاع نادي برشلونة الإسباني أن يفوز على نظيره نادي غرناطه يهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم أمس الأحد 19 يناير ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ملخص مباراة برشلونة وغرناطة أمس في الدوري الإسباني الممتاز وسجل هدف برشلونة الوحيد في مرمى نادي غرناطه ليونيل ميسي في الدقيقة 79 عن طريق تسديدة رائعة بعد صناعة رائعة من أرتورو فيدال لينتهي اللقاء بفوز البارسا بهدف نظيف.

ولم يكتفي فريق برشلونة بحصد أول ثلاث نقاط له في الدوري الإسباني تحت قيادة كيكي سيتين مدربه الجديد بل حقق الفريق رقم قياسي جديد لم يحققه منذ عام 2011. Advertisements

وشهدت مباراة الأمس استحواذ نادي برشلونة على الكرة بنسبة أكثر من 82% وقد كانت ‏اخر مُباراة استحوذ فيها برشلونة اكثر 82% كانت قبل 326 مُباراة! تحديداً عام 2011 امام ليفانتي كان الإستحواذ 84%.

كما يعتبر هذا ثالث أعلى نسبة استحواذ على الكرة يصل لها برشلونة في الدوري منذ موسم 2005/2006 وكانت المرتين الاخرتين تحت قيادة الإسباني بيب جوارديولا مدرب الفريق السابق ومدرب نادي مانشستر سيتي الحالي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني الممتاز عقب مباراة أمس وبنتيجة مباراة أمس يصل رصيد نادي برشلونة إلى 43 نقطة ليستمر في السيطرة على صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الإسباني الممتاز من أصل 20 مباراة خاضها البارسا حتى الآن بالدوري.