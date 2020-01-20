رياضة | خالد قمر يقود هجوم الاتحاد أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد قمر يقود هجوم الاتحاد أمام طلائع الجيش في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يلتقي فريق طلائع الجيش، أمام نادي الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري المصري.

وتقام مباراة طلائع الجيش والاتحاد على ملعب جهاز الرياضة العسكري.

موعد مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري تقام مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري تقام مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري عبر فضائية أون سبورت وتايم سبورت.

التشكيل المتوقع للاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش حراسة المرمى : عماد السيد. Advertisements خط الدفاع : أسامة العزب – محمود رزق – إسلام جمال – السيد سالم. خط الوسط : مروان عطيه – هشام محمد – أحمد نبيل " مانجا " – احمد رفعت. خط الهجوم : خالد قمر – رزاق سيسيه.

التشكيل المتوقع لطلائع الجيش أمام الاتحاد السكندري حراسة المرمى: محمد بسام. خط الدفاع: محمد ناصف وعلى الفيل وأحمد علاء وأحمد سمير. خط الوسط: فرانك ستيفن ومهند لاشين وإسلام كمال وكريم طارق. خط الهجوم: تالا نداى وناصر منسى.