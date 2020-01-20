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رياضة | الهلال ضد الفيصلي: التشكيل المتوقع وموعد المباراة

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يلتقي فريق الفيصلي مع نظيره الهلال، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر لدوري كأس الأمير .

وتقام مباراة الفيصلي ضد الهلال على ملعب استاد مدينة المجمعة .

موعد مباراة الفيصلي والهلال في الدوري السعودي

تبدأ مباراة الفيصلي والهلال في تمام الساعة 17.10 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 18.10 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 19 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة مباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي

تذاع مباراة الهلال والفيصلي عبر فضائية KSA Sports 1 HD بصوت المعلق بلال علام.

التشكيل المتوقع لـ الهلال أمام الفيصلي

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: محمد البريك وعلي البليهي وجانج هيون سو وياسر الشهراني.

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خط الوسط: عبد الله عطيف وسلمان الفرج وسيباستيان جيوفينكو.

خط الهجوم: أندريه كاريلو وبافيتمبي جوميز وسالم الدوسري.

تشكيل الفيصلي أمام الهلال

حراسة المرمى: مصطفي ملائكة .

خط الدفاع: خالد الغامدي ، عوض خريص ، ايجور روسي ، رفاييل سليفا أرودا .

خط الوسط: خاليم هيلاند ، إبراهيم غالب ، حسين القحطاني ، خالد كعبي ، لويس جوستافو .

خط الهجوم: ويليام أوليفيرا.

ترتيب الفريقين في الدوري السعودي

يدخل فريق الهلال لقاء اليوم في صدارة الدوري السعودي برصيد 30 نقطة بفارق الأهداف عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد الفيصلي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

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