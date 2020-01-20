رياضة | الهلال ضد الفيصلي: التشكيل المتوقع وموعد المباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهلال ضد الفيصلي: التشكيل المتوقع وموعد المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365





يلتقي فريق الفيصلي مع نظيره الهلال، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين، ضمن مباريات الجولة الثانية عشر لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتقام مباراة الفيصلي ضد الهلال على ملعب استاد مدينة المجمعة الرياضية.

موعد مباراة الفيصلي والهلال في الدوري السعودي تبدأ مباراة الفيصلي والهلال في تمام الساعة 17.10 مساء بتوقيت القاهرة، الساعة 18.10 بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 19 بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة مباراة الهلال والفيصلي في الدوري السعودي تذاع مباراة الهلال والفيصلي عبر فضائية KSA Sports 1 HD بصوت المعلق بلال علام.

التشكيل المتوقع لـ الهلال أمام الفيصلي حراسة المرمى: عبد الله المعيوف. خط الدفاع: محمد البريك وعلي البليهي وجانج هيون سو وياسر الشهراني. Advertisements خط الوسط: عبد الله عطيف وسلمان الفرج وسيباستيان جيوفينكو. خط الهجوم: أندريه كاريلو وبافيتمبي جوميز وسالم الدوسري.

تشكيل الفيصلي أمام الهلال حراسة المرمى: مصطفي ملائكة . خط الدفاع: خالد الغامدي ، عوض خريص ، ايجور روسي ، رفاييل سليفا أرودا . خط الوسط: خاليم هيلاند ، إبراهيم غالب ، حسين القحطاني ، خالد كعبي ، لويس جوستافو . خط الهجوم: ويليام أوليفيرا.