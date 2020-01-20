رياضة | مواعيد مباريات الجولة المقبلة من الدوري الإسباني

حيث تفتتح مباريات الجولة بمباراة أوساسونا وليفانتي، يوم الجمعة 24/1، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

إسبانيول × أتلتيك بيلباو، تقام المباراة يوم السبت الموافق 25/1، في تمام الساعة الثانية بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت مكة المكرمة، الرابعة بتوقيت الإمارات.

فالنسيا × برشلونة، تقام المباراة يوم السبت الموافق 25/1، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.

ألافيس × فياريال، تقام المباراة يوم السبت الموافق 25/1، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

إشبيلية × غرناطة، تقام المباراة يوم السبت الموافق 25/1، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

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أتلتيكو مدريد × ليجانيس، تقام المباراة يوم الأحد الموافق 26/1، في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة بتوقيت الإمارات.

سيلتا فيجو × إيبار، تقام المباراة يوم الأحد الموافق 26/1، في تمام الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت الإمارات.

خيتافي × ريال بيتيس، تقام المباراة يوم الأحد الموافق 26/1، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت مكة المكرمة، السابعة بتوقيت الإمارات.

ريال سوسيداد × مايوركا، تقام المباراة يوم الأحد الموافق 26/1، في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

بلد الوليد × ريال مدريد، تقام المباراة يوم الأحد الموافق 26/1، في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.