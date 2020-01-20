شكرا لقرائتكم خبر عن آل شيخ: دعمت صفقة أحمد فتحي في حضور نائب رئيس الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرح ترك آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادى آلميريا الإسبانى، أنه دعم صفقة بقاء اللاعب أحمد فتحى الظهير الأيمن للفريق الأحمر عند تجديده لعقده في وقت سابق من خلال جلسة جمعته مع نائب رئيس النادى الأهلى العامرى فاروق، وبحضور اللاعب.

وتابع آل شيخ في تصريحاته الخاصة بأنه وبالرغم من وجود بعض الخلافات بينه وبين بعض أعضاء مجلس الأهلى وقتها إلا أنه تربطه حاليا علاقة وطيدة بمحمود الخطيب رئيس الأهلى وجمهور النادي.