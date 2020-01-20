شكرا لقرائتكم خبر عن آل شيخ: بطولة إفريقيا «مش بعيدة عن الأهلى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ترك آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادى آلميريا الإسبانى، في تصريحات خاصة له اليوم، بأن بطولة دورى أبطال إفريقيا ليست بعيدة عن النادي الأهلى، ولكن اتحاد الكرة المحلى «قاسى على الفريق الأحمر أكثر من الاتحاد الإفريقى»، على حد قوله.

وشدد آل شيخ على أن نجاح البطولة لن يتم إلا من خلال جدول منظبط للبطولة بعيدا عن التغيرات الكثيرة التي تطرأ عليه بين الحين والآخر، وأن الأهلى هو بطل إفريقيا عبر تاريخه ويملك الفرص لتحقيق اللقب هذا العام.