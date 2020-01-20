شكرا لقرائتكم خبر عن آل شيخ: الكرة صرف وإدارة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودى ومالك نادى آلميريا الإسبانى، بأن كرة القدم هي «صرف وإدارة» حيث تحتاج إلى تلك العناصر لكى تنجح في تقديم النتائج المطلوبة.

وأوضح آل الشيخ في تصريحات خاصة أنه يمكن أن يتم صرف مبالغ طائلة ولكن دون جدوى إذا افتقدت عنصر الإدارة في تلك المنظومة الكروية.