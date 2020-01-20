شكرا لقرائتكم خبر عن آل شيخ: أدعم الخطيب في الانتخابات القادمة حال خوضها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادى آلميريا الإسبانى، بآنه سيدعم كابتن محمود الخطيب رئيس الأهلى الحالى في حال خوضه انتخابات النادي القادمة. وأكد آل شيخ في تصريحات خاصة على أنه في حال عدم خوض رئيس الأهلى الحالى تلك الانتخابات سيدعم من يرشحه محمود الخطيب لفترة رئاسة قادمة للقلعة الحمراء.

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