شكرا لقرائتكم خبر عن آل شيخ: جاهز لإقامة مباراة آلميريا والأهلي.. ومهرجان التائب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ترك آل شيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادى الميريا الإسبانى، إنه على أتم الاستعداد لإقامة مباراة ودية بين فريقى الأهلى والميريا الإسبانى، وإنه ينتظر تحديد موعد المباراة طبقا لأجندة الأهلى المحلية والإفريقية.

وعلى صعيد آخر، قال آل الشيخ في تصريحات خاصة إنه تواصل مع نجم الهلال المعتزل طارق التائب، لتحديد موعد مهرجان إعتزاله الذي سيقام في مارس المقبل كموعد مبدئى بين فريقى الأهلى المصرى والهلال السعودى، مؤكدا على أن تجهيز موعد اللقاء المسؤول عنه طارق التائب بالتنسيق مع النادى الأهلى خلال الفترة القادمة.