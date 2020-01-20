شكرا لقرائتكم خبر عن آل شيخ: الأهلي وجمهوره أهم من الرئاسة الشرفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية في تصريحاته، اليوم الإثنين، إنه لم يطلب منه تقديم استقالته من الرئاسة الشرفية في وقت مضى، وأنه حينما تقدم باستقالته من الرئاسة الشرفية لم يتم الموافقة عليها من قبل مجلس الأهلى. وأتم الوزير السعودي تصريحاته الخاصة بأنه لا يعنيه الآن إلا النادى الأهلى وجمهوره العظيم.

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