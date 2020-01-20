شكرا لقرائتكم خبر عن آل شيخ: أدعم وأساند الأهلي ولكن من خلال الخطيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرح المستشار ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادى آلميريا الإسبانى، بأنه مستعد لدعم النادى الأهلى ولكن من خلال رئيس النادى الأهلى محمود الخطيب، وذلك بعد الصلح الذي تم مؤخرا بعد فترة من الخلاف الذي تسبب فيه بعض المنتفعين.

وشدد «آل الشيخ» في تصريحات خاصة على أنه تربطه علاقة وطيدة برئيس النادي الأهلى.