شكرا لقرائتكم خبر عن آل شيخ: أدعم وأساند الأهلي ولكن من خلال الخطيب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرح المستشار ترك آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادى آلميريا الإسبانى، بأنه مستعد لدعم النادى الأهلى ولكن من خلال رئيس النادى الأهلى محمود الخطيب، وذلك بعد الصلح الذي تم مؤخرا بعد فترة من الخلاف الذي تسبب فيه بعض المنتفعين.
وشدد «آل الشيخ» في تصريحات خاصة على أنه تربطه علاقة وطيدة برئيس النادي الأهلى.
كانت هذه تفاصيل خبر آل شيخ: أدعم وأساند الأهلي ولكن من خلال الخطيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.