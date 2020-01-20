تصريحات الأحد|الزمالك يوضح موقفه من أزارو.. وصلاح يعلق على هدفه في يونايتد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها مسئولو كرة القدم على الساحة الرياضية عن يوم الأحد 19 يناير 2020.

الزمالك يوضح موقفه من التعاقد مع أزارو

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن موقف ناديه الزمالك من المغربي وليد أزارو مهاجم فريق الأهلي.

عبدالحفيظ: في انتظار عرض لبيع أو إعارة صالح جمعة

قال سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، كانت صعبة لأنها مواجهة جمعت الفريقين صاحبي المركزين الأول والثاني بجدول ترتيب الدوري.

فايلر: اتمنى التوفيق لصالح جمعة مع أي فريق خارج الأهلي

علق المدرب رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، على أزمة صالح جمعة خلال الفترة الماضية، وابتعاده عن الظهور مع الفريق.

فايلر: عانينا بسبب الطرد.. وهدف سليمان حسم المباراة

أكد رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي، أن مواجهة المقاولون الأخيرة كانت صعبة للغاية، لكن الفريق تمكن في النهاية من حسمها لصالحه.

صلاح ساخرًا: لقد عدت كما ترون.. ولذلك انتصرنا على يونايتد

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أكد محمد صلاح لاعب نادي ليفربول أن الفوز الذي حققه فريقه على حساب مانشستر يونايتد يعد هامًا في مشوار الفريق نحن تحقيق لقب الدوري الإنجليزي.

كيف تناولت الصحف الإنجليزية هدف صلاح في يونايتد؟

سلطت الصحف البريطانية الضوء على الهدف الذي سجله محمد صلاح نجم ليفربول في شباك مانشستر يونايتد في اللقاء الذي جاء ضمن قمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

طبيب الأهلي يوضح لمصراوي حالة رمضان صبحي.. وحظوظ مشاركته أمام الهلال

صرح خالد محمود رئيس الجهاز الطبي للأهلي بأن جناح الفريق رمضان صبحي المعار من هدرسفيلد يونايتد الانجليزي تعافى بنسبة 80%، وهناك محاولات لتجهيزه من أجل خوض مباراة الهلال السوداني، في دوري أبطال إفريقيا.

"بكى بعد هدفه بالأهلي".. مدرب صلاح الأسبق يكشف تفاصيل جديدة في حياة الملك المصري

أكد الصربي إيفيكا تودروف، المدير الفني الأسبق لنادي المقاولون العرب، أنه من اكتشف النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي.

الإسماعيلي: هناك مفاوضات رسمية مع بن يوسف.. وصالح لم يُعرض علينا

تحدث صبري المنياوي مدير الكرة بالإسماعيلي عن مفاوضات النادي مع صالح جمعة لاعب الأهلي، والتونسي فخر الدين بن يوسف لاعب الاتفاق السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

صالح موسى: صالح جمعة زملكاوي.. ونصحته بالرحيل عن الأهلي

كشف صالح موسى، لاعب الزمالك الأسبق، أن صالح جمعة لاعب الأهلي يحب النادي الأبيض، مؤكدا أنه قدّم له نصيحة بالرحيل عن القلعة الحمراء.