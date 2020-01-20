النشرة الرياضية.. الأهلي يبتعد بالصدارة.. ومصر تتأهل لدور الـ8 ببطولة أفريقيا لليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 19 يناير 2020.

رئيس اتحاد الكرة يجتمع بمحمد صلاح بعد مباراة يونايتد

حرص عمرو الجنايني رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على تهنئة محمد صلاح نجم مصر وليفربول بعد فوز فريقه.

بـ10 لاعبين.. الأهلي يقطع الطريق على المقاولون لملاحقته ويبتعد بالصدارة

حقق فريق الأهلي فوزًا على نظيره المقاولون العرب، بنتيجة هدفين دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة الـ14 بالدوري.

مصر تكتسح الكونغو وتتأهل لدور الـ8 ببطولة أفريقيا لليد

اكتسح المنتخب المصري نظيره الكونغولي بنتيجة 28- 19، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة أفريقيا لليد.

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+ 16.. ليفربول يستغل سقوط السيتي ويضرب يونايتد بقيادة صلاح

حقق ليفربول فوزًا مثيرًا على حساب غريمه مانشستر يونايتد بهدفين دون رد في لقاء أقيم على ملعب "آنفيلد" ضمن حسابات قمة الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

صفقة الشتاء.. الزمالك يبدأ إجراءات قيد كاسونجو

بدأ الزمالك إجراءات قيد مهاجمه الكونجولي كابونجو كاسونجو تمهيدًا لانضمامه إلى قائمة الفريق الأبيض تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

مران الزمالك.. تأهيل أبو جبل.. الاطمئنان على جمعة.. وقرارت كارتيرون

واصل الفريق الأول بنادي الزمالك مرانه اليوم الأحد، استعدادًا لمواجهة مازيمبي الكونغولي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

فايلر يطلب تجهيز بادجي وتقريرا عن النجم.. ومحاضرة قبل مباراة الأهلي والمقاولون

طلب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، وضع برنامج بدني خاص للسنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق من أجل تجهيزه للفترة المقبلة؛ حيث تعاقد الأهلي مؤخراً مع بادجي لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.