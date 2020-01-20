محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365: زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم أبرز الأهداف التي سجلت طوال يوم الأحد 19 يناير 2020. الدوري الإنجليزي أهداف مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد الدوري الإسباني أهداف مباراة برشلونة وغرناطة Advertisements الدوري الإيطالي أهداف مباراة يوفنتوس وبارما الدوري المصري أهداف مباراة الأهلي والمقاولون العرب

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كانت هذه تفاصيل خبر أهداف الأحد.. صلاح يسجل أمام يونايتد.. وهدف ميسي في شباك غرناطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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