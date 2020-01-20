ماذا قال محمد صلاح للصحفيين بعد هدفه أمام مانشستر يونايتد؟

شدد النجم الدولي المصري محمد صلاح على أهمية الفوز الذي حققه فريقه ليفربول على مانشستر يونايتد اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة الثالثة والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة هامة نحو تحقيق اللقب.

وسجل صلاح هدفًا خلال فوز ليفربول 2 / صفر على ضيفه يونايتد، ليحرز هدفه الأول أمام الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر)، بعدما عجز عن زيارة مرماه في مبارياته الأربع التي خاضها أمامه منذ إنضمامه لليفربول في يونيو 2017 قادمًا من روما الإيطالي.

وتلقى صلاح تمريرة أمامية من البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، لينطلق بالكرة من منتصف الملعب حتى وصل بها إلى منطقة الجزاء، قبل أن يسدد بهدوء داخل شباك الإسباني ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد.

وأكد صلاح في تصريحات لشبكة (سكاي سبورتس) عقب المباراة أن التمريرة التي تسلمها من بيكر والتي أحرز من خلالها الهدف الثاني لـ(الريدز) لم تكن متوقعة بالنسبة له.

أوضح صلاح: “لقد تسلمت تمريرة رائعة من أليسون، إنه يوم مُهم بالنسبة لنا وسعيد جدًا به”.

أضاف صلاح مازحًا “كما ترون اليوم، لقد عدت من الإصابة ولذلك أنتصرنا”.

وكان صلاح قد غاب عن مباراة الفريقين بالدوري الأول في البطولة التي أنتهت بالتعادل 1 / 1، حيث كان هذا هو التعادل الوحيد لليفربول في مسابقة الدوري في الموسم الحالي.

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وإختتم صلاح تصريحاته قائلاً “أفضل طريقة للفوز بلقب الدوري الإنجليزي هي السير مباراة بمباراة والتركيز على كُل مباراة على حدة”.

وبات مانشستر يونايتد الضحية الثالثة والعشرين لصلاح في الملاعب البريطانية، ليصبح فريقًا أستون فيلا وسوانسي سيتي، الذي يلعب حاليًا في دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، هما الفريقان الوحيدان اللذان عجز صلاح عن التسجيل فيهما خلال مسيرته في إنجلترا.

ورفع صلاح عدد أهدافه مع ليفربول بالدوري الإنجليزي هذا الموسم إلى 11 هدفًا، ليتقاسم صدارة هدافي الفريق في البطولة العريقة مع زميله السنغالي ساديو ماني، فيما يتأخر بفارق 6 أهداف عن جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، متصدر ترتيب هدافي المسابقة حاليًا.

بهذا الفوز، تقدم ليفربول خطوة هامة أخرى نحو أستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسم 1989 / 1990، بعدما واصل تحليقه في الصدارة برصيد 64 نقطة من 21 أنتصاراً وتعادل وحيد، ليبتعد بفارق 16 نقطة على أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي، علمًا بأنه مازال يمتلك مباراة مؤجلة مع ويستهام يونايتد ستقام يوم 29 يناير الحالي.

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