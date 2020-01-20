نتيجة مباراة الهلال والفيصلي فى الدوري السعودي

يحل نادي الهلال ضيفًا ثقيلاً على النادي الفيصلي ضمن مباريات اليوم 20-1-2020 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، بالجولة الثانية عشرة والمؤجلة بين الفريقين ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تنطلق مباراة الهلال والفيصلي اليوم فى تمام الساعة 17:10 بتوقيت مصر، 18:10 بتوقيت مكة المكرمة، 15:10 بتوقيت جرينتش.

ويحتل الهلال المركز الأول في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي برصيد 30 نقطة وبفارق الأهداف عن نادي النصر صاحب المركز الثاني، الذي يملك أيضًا 30 نقطة، بينما يتواجد النادي الفيصلي في المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

يدخل الهلال مباراة اليوم بمعنويات عالية بعد ان ضمن التأهل إلى دور نصف النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على نادي الاتفاق بنتيجة هدفين لهدف في دور الثمانية.

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وكان الهلال فاز في الجولة الرابعة عشرة ببطولة الدوري على نادي الوحدة بثلاثية مقابل هدف، بينما خسر الفيصلي من نادي الرائد بهدف دون رد بالجولة الـ14.

يذكر ان تقابل الفيصلي مع الهلال في دور ثمن النهائي ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وفاز الهلال بركلات الجزاء الترجيحية بعد التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وستنقل القناة السعودية الرياضية مباراة الفيصلي والهلال بتعليق بلال علام.