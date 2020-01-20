برشلونة يستعيد الصدارة بفوز صعب على غرناطة

عاد برشلونة إلى الصدارة مجدداً بعد فوز شاق على ضيفه غرناطة بفضل نجمه الأول ليونيل ميسي.



انتصر برشلونة على ضيفه غرناطة بهدف نظيف يوم الأحد ضمن الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم.



ولم يقدم برشلونة ذاك العرض المنتظر من قبل جماهيره في المباراة الأولى التي يقودها مدربه الجديد كيكي، إذ احتاج لاستثمار طرد جيرمان سانشيز (69) وهدف من الأرجنتيني ليونيل ميسي (76) ليقتنص النقاط الثلاث.



وأجرى كيكي بعض التغيرات الطفيفة على قائمة برشلونة والأدوار التي يؤديها نجوم الفريق لكن ذلك لم يكن كافياً لتقديم عرض مبهر إذ بدت الحاجة كبيرة لمهاجم يعوّض غياب سواريز الطويل بسبب الإصابة.



ورفع برشلونة رصيده إلى 43 نقطة في الصدارة بفارق الأهداف عن ريال مدريد فيما تجمّد رصيد الخاسر عند 27 نقطة في المركز العاشر. المصدر: بي ان سبورت

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